Son dakika: Netanyahu ateşkese karşı çıktı! "İsrail bu savaşı sürdürecek"

"FARKLI BİR GAZZE VAR OLACAK"

Gazze'ye kara harekatının "zaman alacağını" ve "tuzaklar, zorluklar ile kayıplara" yol açacağını dile getiren İsrail Başbakanı, "Ama sonunda size tek bir şeyin sözünü veriyorum: Hamas yenilecek, yok edilecek ve farklı bir Gazze var olacak." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için de çabalarını sürdürdüklerini belirterek, "Kara harekatı onların serbest bırakılması için bir fırsat yaratıyor ve bunu kaçırmayacağız." diye konuştu.

Lübnan sınırındaki çatışmalara da değinen Netanyahu, Hizbullah'ın, İsrail'le savaşa girmesi durumunda "hayatının hatasını yapacağını" savunarak, "Hayal bile edemeyeceğiniz bir darbe alacaksınız." dedi.