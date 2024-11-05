SON DAKİKA! Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant’ın görevine son verdi

"SAVAŞ PUSULASIZ İLERLİYOR"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabine üyelerine gönderdiği mektupta, "savaşın pusulasız ilerlediği" uyarısı yaptığı ve "savaşın hedeflerinin güncellenmesi gerektiğini" istediği belirtilmişti.

Gallant, "Mevcut durumda geçerli bir pusula, güncellenmiş savaş hedefleri olmaksızın, harekatın işleyişine ve hükümetin kararlarına zarar veriyor. Öncelikle İran ve İsrail'in doğrudan karşılıklı çatışması gibi savaştaki büyük gelişmeler, tüm alanların bağlantılarını kurarak tartışmayı, savaşın hedeflerini güncellemeyi gerektiriyor." ifadesini kullanmıştı.