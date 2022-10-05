Son dakika | Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

Son dakika haberleri: 2022 Nobel Kimya Ödülü'nü Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless kazandı. Bilim insanları bu ödülü "tıklama kimyası ve biyoortogonal kimyanın geliştirilmesi için" yaptıkları çalışmalarla kazandı.

NOBEL FİZİK ÖDÜLLERİ

Dün ise 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı. Akademi tarafından yapılan açıklamada, "Bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger, 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü 'dolaşık fotonlarla yapılan deneyler, Bell eşitsizliklerinin ihlalini tespit etme ve kuantum bilgi bilimine öncülük etme' nedeniyle kazandılar" sözlerine yer verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi kazanan bilim insanlarına 10 milyon İsveç kronu (902.315 $) değerindeki asırlık ödülü verdi.

NOBEL TIP ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ KİM?

Bir önceki gün ise İsveçli bilim insanı Svante Paabo, `insan evrimi` ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla 2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi oldu. Paabo, modern insan genomu ve soyu tükenmiş olan Neandertaller ile Denisovalıları karşılaştıran ve türler arasında bir ilişki olduğunu gösteren araştırmalara öncülük etti.