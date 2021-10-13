Son dakika! Norveç’te oklu saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek, saldırganın yakalandığını ifade etti.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini kaydetti.