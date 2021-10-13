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Giriş Tarihi: 13.10.2021 22:21 Son Güncelleme: 13.10.2021 22:35

Son dakika! Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

AA
Son dakika! Norveç’te oklu saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Norveç'in Kogsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Son dakika haberleri: Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek, saldırganın yakalandığını ifade etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.

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Son dakika! Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
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