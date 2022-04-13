Son dakika | Önce Kinder ardından Nestle! Bakteri krizi büyüyor: Fabrikada arama yapıldı

Fransa'da içerdiği Koli Basili (E.coli) bakterisi nedeniyle 2 kişinin ölümüne sebep olan Buitoni pizzaları üreten Nestle'nin merkezi ile Buitoni fabrikasında arama yapıldı. Ülke basınındaki haberlere göre, 22 Mart'ta Paris Kamu Savcılığınca "adam öldürme", "aldatma" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma suçlamalarıyla soruşturma açılan olayla ilgili bu sabah Caudry kentindeki Buitoni fabrikasında ve Issy-les-Moulineaux kentindeki Nestle'nin genel merkezinde arama yapıldı.