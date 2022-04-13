Son dakika | Önce Kinder ardından Nestle! Bakteri krizi büyüyor: Fabrikada arama yapıldı

Fransa'da içerdiği Koli Basili (E.coli) bakterisi nedeniyle 2 kişinin ölümüne sebep olan Buitoni pizzaları üreten Nestle'nin merkezi ile Buitoni fabrikasında arama yapıldı. Ülke basınındaki haberlere göre, 22 Mart'ta Paris Kamu Savcılığınca "adam öldürme", "aldatma" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma suçlamalarıyla soruşturma açılan olayla ilgili bu sabah Caudry kentindeki Buitoni fabrikasında ve Issy-les-Moulineaux kentindeki Nestle'nin genel merkezinde arama yapıldı.
Nestle merkezi ile Buitoni fabrikasındaki aramayı Çevre ve Kamu Sağlığına Yönelik Saldırılarla Mücadele Merkez Ofisi adına jandarma ekibi gerçekleştirdi.
2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Fransa Halk Sağlığı Kurumu, 8 Nisan'da söz konusu pizzaları tükettiği için 48'i çocuk 2'si yetişkin 50 kişiye E.coli bakterisi bulaştığının ve 2 çocuğun bu nedenle yaşamını yitirdiğinin teyit edildiğini bildirmişti.
PİZZA ÜRETİM HATTINDA KURTÇUKLAR
Fabrikanın eski bir çalışanının mart ayı sonunda medyayla paylaştığı fotoğraflarda, pizza üretim hattında kurtçuklar, duvarlarda mantarlar, yerlerde yiyecek parçaları, ağzı açık çöplerin olduğu görülmüştü.
PİZZA ÜRETİMİ YASAKLANMIŞTI
Nord bölgesi Valiliği, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada Caudry'de Buitoni pizzaları üreten fabrikada yapılan 2 denetimde, hijyen koşullarının yetersiz olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle fabrikada pizza üretiminin yasaklandığını duyurmuştu.
AVUSTRALYA'DA DA BAKTERİ PANİĞİ
Avustralya'nın en büyük süpermarketler zincirlerinden birisi olan Coles, İtalyan şirketi Ferrero grubuna ait Kinder ürünlerinde ve paketli ıspanaklarda salmonella kaynaklı gıda zehirlenmesi riski nedeniyle ürünleri geri çağırdı.
Paskalya öncesi raflardaki 8 farklı Kinder ürününün Ferrero Avustralya tarafından geri çağrılmasının ardından harekete geçen Coles, Kinder çikolatalarının yanı sıra salmonella korkuları nedeniyle 60, 120 ve 280 gramlık torbalarda satılan taze ıspanaklarında marketlere geri getirilmesini istedi.
TÜKETMEYİN ÇAĞRISI
Avustralya Başkent Bölgesi, Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde satılan ıspanaklara yapılan kalite testleri sonucunda salmonella tespit edildiğini açıklayan Coles, 4 Nisan'dan itibaren söz konusu ürünleri satın alanlara, ürünleri tüketmemeleri çağrısında bulundu.Müşterilerin, ürünleri herhangi bir Coles mağazasına iade etmeleri durumunda paralarının tam olarak geri verileceği açıklandı.
Avustralya Gıda Standardı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İtalyan şirketi Ferrero'nun Belçika fabrikasında üretilen Kinder ürünlerinin ülke çapında geri çağrılması istenmiş ancak geri çağırmanın İtalya'da üretilen diğer Ferrero ürünlerini kapsamadığı belirtilmişti.
KİNDER ÜRÜNLERİ BAĞLANTILI SALMONELLA VAKALARI
Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika ve Arap Yarımadasındaki ülkelerde Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri geri çağrılmıştı.
İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.
Ferrero grubu, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.
Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.
Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.