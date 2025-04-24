SON DAKİKA | Pakistan’dan flaş açıklama! ‘Savaş nedeni sayılacak’

Buna göre, Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği'ndeki deniz ve hava dahil askeri müsteşarları, "istenmeyen adam" ilan edilmişti. Müsteşarlara Hindistan'ı terk etmeleri için bir hafta süre tanınmıştı. Hindistan ile Pakistan arasında 1960'ta, Dünya Bankası garantörlüğünde imzalanan "İndus Suları Anlaşması" askıya alınmıştı.

Wagah-Attari sınır kapısı kapatılmış, bu sınır kapısından geçiş yapanlara, 1 Mayıs'a kadar aynı dönüş rotasını kullanarak geri dönebilecekleri açıklanmıştı. Hindistan'ın İslamabad'daki Büyükelçiliği'nde görevli deniz ve hava dahil askeri müsteşarlarının geri çekilmesi kararı alınmıştı.