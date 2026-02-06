SON DAKİKA... Pakistan’ın başkenti İslamabad’da cuma namazı sırasında şiddetli patlama!

Geo News kanalının haberine göre patlama, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen bir camide cuma namazı sırasında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR!

Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlama sonucu yaralıların olduğu belirtiliyor. Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi'nde acil durum ilan edildiğini açıkladı.