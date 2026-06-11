SON DAKİKA | Pentagon'da kimyasal alarm! Bina acil tahliye ediliyor
Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında kimyasal alarm verildi. Binada tespit edilen "hava kalitesi sorunu" nedeniyle çok sayıda kat ve koridor kapatılarak acil tahliye işlemleri başlatıldı.
Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında kimyasal alarm verildi. Binada tespit edilen "hava kalitesi sorunu" nedeniyle çok sayıda kat ve koridor kapatılarak acil tahliye işlemleri başlatıldı.
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