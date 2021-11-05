Son dakika | Pfizer’dan aşıdan sonra koronavirüs hapı müjdesi: Yüzde 89 başarı...

HİÇBİRİ HAYATINI KAYBETMEDİ

Pfizer ilacı verilenlerin yüzde 0,8'inin semptomların başlamasından sonraki üç gün içinde hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden 28 gün sonra hiçbirinin hayatını kaybetmediğini ortaya çıkardı. Bu, plasebo hastaları için %7'lik bir hastaneye yatış oranıyla karşılaştırıldığında büyük bir başarı olurken, bu hastalardan 7'sinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla daha önce ilacın müjdesini vermiş, test sonuçları olumlu olursa hemen seri üretime geçebileceklerini belirtmişti.