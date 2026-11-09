SON DAKİKA| Polonya’da 6 kişiyi öldüren saldırgan hastanede öldü

Son Dakika: Polonya'nın Krakow kentinde cumartesi günü düzenlenen ve ülkede eşi benzeri görülmemiş kitlesel silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren saldırgan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA| Polonya’da 6 kişiyi öldüren saldırgan hastanede öldü
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Polonya polisinin sabah yaptığı açıklamada, Krakow kentinde silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganın hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

SON DAKİKA| Polonya’da 6 kişiyi öldüren saldırgan hastanede öldü

POLONYA'DAKİ KANLI SALDIRI

Cumartesi günü Krakow'un tarihi şehir merkezindeki Ana Meydan'da (Main Market Square) rastgele sivillere ateş açan saldırgan, polisle girdiği çatışmada vurularak ağır yaralanmıştı.

Polonya makamları, saldırıda 4'ü kadın 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırganın ailesinin evinde de 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, olayla ilgili terör saldırısı kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

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#POLONYA

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