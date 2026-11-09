SON DAKİKA| Polonya’da 6 kişiyi öldüren saldırgan hastanede öldü
Son Dakika: Polonya'nın Krakow kentinde cumartesi günü düzenlenen ve ülkede eşi benzeri görülmemiş kitlesel silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren saldırgan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Polonya polisinin sabah yaptığı açıklamada, Krakow kentinde silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganın hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
POLONYA'DAKİ KANLI SALDIRI
Cumartesi günü Krakow'un tarihi şehir merkezindeki Ana Meydan'da (Main Market Square) rastgele sivillere ateş açan saldırgan, polisle girdiği çatışmada vurularak ağır yaralanmıştı.
Polonya makamları, saldırıda 4'ü kadın 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırganın ailesinin evinde de 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, olayla ilgili terör saldırısı kapsamında soruşturma başlatılmıştı.