SON DAKİKA| Putin ABD özel temsilcisi Witkoff ile görüştü

Witkoff, 11 Nisan'da St. Petersburg'da, son olarak 25 Nisan'da Moskova'da görüşmelerde bulunmuştu. Witkoff, her iki ziyaretinde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

TRUMP RUSYA'YA 8 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump barış anlaşmasına yönelik ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Putin'e tepki gösterirken, Rusya'dan ithalat yapan ülkeleri ağır gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti.

Trump, Putin'e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar süre vermiş, bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya daha ağır gümrük vergisi ve diğer tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.