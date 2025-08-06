SON DAKİKA| Putin ABD özel temsilcisi Witkoff ile görüştü
Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü.
Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü.
WİTKOFF MOSKOVA'YA GELMİŞTİ
Witkoff, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelmişti.
Witkoff, 11 Nisan'da St. Petersburg'da, son olarak 25 Nisan'da Moskova'da görüşmelerde bulunmuştu. Witkoff, her iki ziyaretinde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.
TRUMP RUSYA'YA 8 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE VERMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump barış anlaşmasına yönelik ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Putin'e tepki gösterirken, Rusya'dan ithalat yapan ülkeleri ağır gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti.
Trump, Putin'e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar süre vermiş, bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya daha ağır gümrük vergisi ve diğer tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.