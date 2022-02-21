Son dakika: Putin, Donetsk ve Luhansk’ı tanıdı! Avrupa’dan peş peşe tepkiler: Dünya düzenini tamamen değiştirecek

Son dakika haberleri: Rusya ile Ukrayna arasında Donbas bölgesinde başlayan krizde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini bildirmişti.
Gelen son dakika haberine göre Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Rusya'nın ayrılıkçıların yönetimini tanıyacağını açıkladı. Macron ve Scholz ise karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.
Ayrıca Putin, ulusa sesleniş konuşmasında, "Donbass Bölgesi tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası. Doğu Ukrayna'da durum kritik." ifadelerini kullandı. Putin, konuşmasının ardından Donetsk ve Luhansk'ı tanıdığını tüm dünyaya duyurdu.
AVRUPA VE NATO'DAN PEŞ PEŞE TEPKİLER
Putin'in kararının ardından Avrupa Birliği ve NATO kanadından peş peşe açıklamalar geldi.
"RUSYA İŞGALE BAHANE ARIYOR"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyor, ve destekliyoruz. Moskova'ya çatışmayı durdurma ve diplomasiyi seçme çağrısı yapıyoruz." dedi.
Rusya'nın da içinde bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015'te Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını teyit ettiğini hatırlatan Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:
"Donetsk ve Lugansk Ukrayna'nın parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı körüklemektedir. Rusya ayrıca bir kez daha Ukrayna'yı işgal için bahane sahnelemeye çalışmaktadır."
ABD'DEN "TİCARİ YAPTIRIM" KARARI
Beyaz Saray: Rusya'nın ihlaline karşı ek yaptırım açıklayacağız. Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki: Rusya'ya yaptırım çağrısında bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss: Rusya'nın son adımı, Moskova'nın diyalog yolu yerine çatışma yolunu seçtiğini gösteriyor. Müttefiklerimizle yanıtımızı koordine edeceğiz ve Rusya'nın ihlallerinin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz.
AB: YAPTIRIMLAR HAZIR
Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell, Ukraynalı Rus yanlısı ayrılıkçıların kurduğu Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının Moskova tarafından tanınması halinde yaptırımların hazır olduğunu belirtti.
ALMANYA'DAN KINAMA
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, "Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı" ifadesini kullandı.
"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ"
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından tepkisini dile getirerek şunları söyledi:
"Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki verecektir"
İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA: UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNİN İHLALİ
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Putin'in kararı için 'Ukrayna'nın egemenliğinin ihlali' dedi. Johnson açıklamasında "Bu apaçık uluslararası hukuka aykırı. Ukrayna'nın bütünlüğünün ve Minsk anlaşmasının ihlali" dedi.
ZELENSKİY'DEN FLAŞ HAMLE
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi toplantısını göz önüne alarak Macron ve Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Ayrıca Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toplantıya çağırdığını belirtti.
THE GUARDIAN: İNGİLTERE YARIN YAPTIRIMLARI AÇIKLAYACAK
İngiliz gazetesi The Guardian ise, Putin'in Donetsk ve Luhansk kararının ardından İngiltere'nin yarın yaptırımları açıklayacağını bildirdi.Son dakika: Putin kararını verdi! Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı