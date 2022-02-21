Son dakika: Putin, Donetsk ve Luhansk’ı tanıdı! Avrupa’dan peş peşe tepkiler: Dünya düzenini tamamen değiştirecek

"Donetsk ve Lugansk Ukrayna'nın parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı körüklemektedir. Rusya ayrıca bir kez daha Ukrayna'yı işgal için bahane sahnelemeye çalışmaktadır."