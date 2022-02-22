SON DAKİKA: Putin emri vermişti! Rusya Ukrayna’ya böyle girdi! Donbass’tan ilk görüntüler geldi...

RUS ORDUSU UKRAYNA'YA GİRDİ

Putin'in talimatının ardından Rus ordusu Donetsk bölgesine girdi. Zırhlı araçların geçişleri de böyle görüntülendi. Öte yandan tanklar da Ukrayna topraklarına demiryolu ile taşınmaya başladı.

İşte Rus birliklerinin Ukrayna'ya girdiği o anlar...

Putin emri vermişti! Rusya, Ukrayna'ya böyle girdi! Donetsk'ten ilk görüntüler geldi... | Video

DONBASS'TA KUTLAMA

Donbass ve Lugansk Halk Cumhuriyetilerinin bağımsızlığı bu akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından resmi olarak tanındı.

Kararın açıklanmasının ardından halk sokağa inerek kutlama yaptı.