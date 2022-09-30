Son dakika | Putin ilhakı dünyaya duyurdu: AB’den ilk açıklama! Asla tanımayacağız

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin 4 bölgenin ilhakını resmen dünyaya duyurdu. Donbas ve Zaporijya bölgelerindeki halk için "Artık onlar bizim vatandaşımız" ifadelerini kullanmış, Batı'yı sert bir şekilde eleştirmişti. Rusya Ukrayna savaşınu yeniden alevlendirecek olan bu açıklamalar sonrası AB'den ilk tepki geldi...

"ARTIK ONLAR BİZİM VATANDAŞIMIZ"

Putin, milyonlarca kişinin gerçek düşüncelerini açıkladığı söyleyerek, "Donbass ve Zaporijya'daki kişiler kendi tercihlerini yaptı. Şu anda şunu açıklamak istiyorum, artık onlar bizim vatandaşlarımız." sözlerine yer verdi.

BATI'YA SERT ÇIKTI

Söz konusu bölgelerdeki halkın gerçek ve umutlu yüzlerini görebildiğini söyleyen Putin, "Batı'ya baktığımda, onların kendi isteklerini kabul ettirmeye çalıştıklarını görüyorum" dedi.

"ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR"

Batılı devletlerin Rusya'nın büyümesi ve gelişmesini istemediğini ifade eden Rusya lideri, "Bir kez daha dünyaya baktığımızda büyük Rus halkının egemenlik ve değerleri onlar için tehdit olarak görülüyor olabilir. Ancak halkımız, insanımız bunun bedelini ödememeli. Küresel anlaşmalara ve durumlara saygı gösterilmeli. Eski Rus liderlere baktığımızda, Batı'nın yalanlarına uyduklarını görüyorum. Bu durum da dünya düzeninin değişmesine neden oldu. Dünyada çifte standart uygulanıyor ve bunu haksız buluyorum. Bizi aptal yerine koyuyorlar" dedi.

"BU İNSANLARIMIZIN DOĞAL HAKKI"

Rusya'nın binlerce yıllık bir medeniyet olduğunun altına çizen Putin, hiç kimsenin kurallarıyla hareket etmeyeceklerini dile getirdi. "Batılı devletlerin tek irade ile hareket ettiğini söyleyen Putin, "Bu hakkı onlara kim veriyor? Donbas ve Kırım'daki insanların kendi kaderlerini seçme şansı var. Bu insanların doğal hakkı" açıklamasında bulundu.

BATI'YA SERT ÇIKIŞ

Batı'nın dünyada yaptığı katliamlardan bahseden Putin, "İnsanları hayvanlar gibi katlettiler. Bu kabul edilemez. 20. yüzyılda koloni karşıtı bir anlayışı benimseyen de yine bizim ülkemiz. Biz kendi halkımızın yok olmasına izin vermeyeceğiz. Ahlaki değerlerimiz bunlara izin vermez. Rusya kültürü buna izin vermeyecektir.

AB'DEN İLK TEPKİ

AB ülkelerinin liderleri ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.