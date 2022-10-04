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Giriş Tarihi: 4.10.2022 10:40 Son Güncelleme: 4.10.2022 10:45

Son dakika | Putin ilhakı resmen duyurmuştu! Rusya Parlamentosu'ndan flaş karar

Son dakika | Putin ilhakı resmen duyurmuştu! Rusya Parlamentosu’ndan flaş karar

Son dakika haberi: Rusya Parlamentosu, Putin'in açıkladığı Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un ilhakını onayladı.

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz hafta Rusya lideri Vladimir Putin, ilhak kararını tüm dünyaya duyurmuştu. Putin, milyonlarca kişinin gerçek düşüncelerini açıkladığı söyleyerek, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da korkmadan iradelerini gösterdiler. Artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır" sözlerine yer vermişti.

RUSYA PARLAMENTOSU ONAYLADI

Olay dünya çapında büyük yankı uyandırırken gelen bir son dakika haberine göre Rusya Parlamentosu, Putin'in açıkladığı Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un ilhakını onayladı.

"ORTAK GELECEĞİMİZİ ELİMİZDEN ALAMAZLAR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm zorluklara karşı Rusya'ya bağlıklarını korudular bunu hiç kimse yok edemez. Ne Ukrayna ne Batı bizim birliğimizi ortak geleceğimizi elimizden alamaz" demişti.

BATI'YA SERT ÇIKMIŞTI

Söz konusu bölgelerdeki halkın gerçek ve umutlu yüzlerini görebildiğini söyleyen Putin, "Batı'ya baktığımda, onların kendi isteklerini kabul ettirmeye çalıştıklarını görüyorum. Rusya'nın umutsuzluğa kapılacağını düşündüler. Ama Rusya yeniden doğdu" ifadelerine yer vermişti.

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Son dakika | Putin ilhakı resmen duyurmuştu! Rusya Parlamentosu'ndan flaş karar
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