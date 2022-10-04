Son dakika | Putin ilhakı resmen duyurmuştu! Rusya Parlamentosu’ndan flaş karar

"ORTAK GELECEĞİMİZİ ELİMİZDEN ALAMAZLAR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm zorluklara karşı Rusya'ya bağlıklarını korudular bunu hiç kimse yok edemez. Ne Ukrayna ne Batı bizim birliğimizi ortak geleceğimizi elimizden alamaz" demişti.