Son dakika: Putin kararını verdi! Ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıyacak

FRANSA VE ALMANYA'DAN KARARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.

SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMESİNE İZİN VERİLDİ

Öte yandan Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine izin verdi.

Ayrıca Putin ulusa sesleniş konuşmasında bulunuyor. İşte Putin'in konuşmasından satır başları:

"Donbass Bölgesi tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası. Doğu Ukrayna'da durum kritik. Ben yalnızca mevcut politik gerçekler üzerinden konuşuyorum. ne kadar faydalı olduklarının dışında konuşuyorum. Bu bir ulus inşasının bir parçası olmamalı. Ben kimseyi suçlamıyorum. Burada iç savaştan evvel çok kritik bir durum vardı.