Son dakika: Putin operasyon talimatını verdi! Rus birlikleri Ukrayna’ya ilerliyor

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanınmasına yönelik kararı imzalayacağı bilgisini verdiği açıklandı.
KARARNAME İMZALANACAĞININ BİLGİSİNİ VERDİ
Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararname imzalayacağı bilgisini verdiği belirtildi.
FRANSA VE ALMANYA'DAN KARARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.
SIKIYÖNETİM İLAN EDİLMESİNE İZİN VERİLDİ
Öte yandan Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine izin verdi.
Putin'in açıklamaları sonrası Ukrayna'da son durum
Ayrıca Putin ulusa sesleniş konuşmasında bulundu. İşte Putin'in konuşmasından satır başları:
"Donbass Bölgesi tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası. Doğu Ukrayna'da durum kritik. Ben yalnızca mevcut politik gerçekler üzerinden konuşuyorum. ne kadar faydalı olduklarının dışında konuşuyorum. Bu bir ulus inşasının bir parçası olmamalı. Ben kimseyi suçlamıyorum. Burada iç savaştan evvel çok kritik bir durum vardı.
Komünist partinin ulusallaşma süreci, devletleşme süreci bir formalitenin ötesine geçmedi. İlkeler deklare edildi ama kullanılmadı. Gerçekte Sovyet Cumhuriyetlerinin egemenlik hakları çok fazla yoktu. Lenin'in Sovyetleri inşa etme konusunda ilkeleri teknik olarak hesaba katılmadı. Devletin temelleri bu devrim tarafından ortaya çıkmıştı ve bunlar yıkıcı fantezilerin olması ötesine geçmedi. Komünist partinin liderleri güçlü bir hükümet sistemi kurduklarından gayet emindiler. Milliyetçilik bu topraklardan kaybolmadı. 1980'lerin ortasında artan sorunlara karşı milliyetçilik konusu bir fikir olmaktan çıktı ve mevcut liderlerin iştahla baktıkları bir şey haline geldi.
Batı yanlısı medeniyet tercihi, Ukrayna halkı için herhangi bir şekilde iyi şartlar oluşturmadı. Rusya'ya karşı jeopolitik bir düşmanlık söz konusu. Rusya'dan Batı bankalarında çalışan milyarlarca dolar da ayrı bir konu. Bir takım radikaller ve milliyetçiler kültürel ve dinsel yakınlıktan dolayı gelen dostluğu istemiyorlardı. Aslında yöneticiler kendilerini seçen halka bu anlamda ihanet ettiler ve radikal bir takım politikalar benimsemeye başladılar.
Bunları destekleyen ılımlı kişiler güç kaybı yaşamaya başladılar. Radikaller hiçbir şekilde hukuki çerçevede kalmazlar. Bunlar giderek güçlendiler. Burada zayıflamış olan gücü daha da zayıflattılar.
"NATO DOĞRUDAN RUSYA'NIN KAPILARINA ULAŞMIŞ DURUMDA"
Radikaller insanlaırı korkutarak kullandılar. 2013'te bşir darbe de söz konusu oldu. Elimizdeki verilere göre; Kiev'de ABD günde 1 milyon dolar kullandı. Çok yüksek miktarlarda para muhalefet liderlerinin hesaplarına aktarıldı. Bu çatışmalarda çok sayıda insan hayatını kaybetti. Odessa'da insanlar canlı canlı yakıldı. NATO artık doğrudan Rusya'nın kapılarına ulaşmış durumda.
Her şartlı yaptırımları uygulayacaklar, bahane arıyorlar. Müzakereye hazırız ama taleplerimiz yerine getirilmeli. Donbas'ta gereken adımlar atılmadı, ölümler durmuyor. 2014 yılında olanı tekrar hatırlatmak isterim. Agresif milliyetçi hareketlerin neler yaptığını hatırlayalım."
Putin kararını verdi! Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı
RESMEN BAĞIMSIZLIKLARINI TANIDI
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.
OPERASYON EMRİ VERİLDİ! RUS BİRLİKLERİ DONBASS'A İLERLİYOR
Putin, kararnameyi imzalamasından kısa bir süre sonra Barış Gücü Operasyonlarının talimatını verdi. Rus zırhlı birlikleri de operasyon talimatının ardından Donbass bölgesine ilerlemeye başladı.
AB'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM TEHDİDİ
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söyledi. Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Rusya'da güvenlik konseyi toplantısının henüz sona ermediği saatlerde konuşan Borrell, "Rusya Güvenlik Konseyi'nin görüşmelerini büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Nihai kararın henüz alınmadığını biliyoruz ve Putin'i uluslararası hukuka ve Minsk anlaşmalarına saygı duymaya çağırıyoruz ve ondan Lugansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımamasını bekliyoruz ve böyle bir karar vermesi durumunda güçlü bir birleşik cephe ile tepki vermeye hazırız." ifadelerini kullandı. İlhak durumunda ise bunun "mutlaka yaptırımları olacağını" belirten Borrell, "Eğer tanınma olursa, yaptırımları masaya koyacağım ve bakanlar karar verecek." değerlendirmesinde bulundu.
DONBASS'TA HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMALAR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass bölgesindeki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdığına dair kararnameyi imzalamasının ardından halk sokağa döküldü. Donbass'taki çok sayıda kişi, ellerinde Rusya bayrakları ve havai fişeklerle kutlama yaptı.
"NATO VE ABD TALEPLERİMİZİ GÖRMEZDEN GELDİ"
Donbas'taki krizi diplomatik yolla çözmek için çabaladıklarını ancak taleplerinin görmezden gelindiğini açıklayan Putin, "NATO'nun gerçek niyetini hepimiz biliyoruz. NATO artık doğrudan Rusya'nın kapılarına dayanmıştır. Sorunların diplomatik olarak çözülmesi gerekiyor ancak NATO ve ABD taleplerimizi görmezden geldi. Donbass'ta artık gereken yapılmalıdır. Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını kabul ediyoruz. Saldırılar derhal durmalı, aksi halde sorumlu Ukrayna olacaktır" ifadelerini kullandı.
RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ SON GELİŞMELER
Rusya, Ukrayna'ya ait zırhlı silahlı araçlarıvurduğunu duyurdu. Saldırıda 5 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklama Rus ordusu yetkililerinden gelirken, Ukrayna'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Orada askeri araçlarımız ve askerimiz bulunmuyor" denildi.
Ukrayna ise, havan topu saldırısı ile Rusya Federal Güvenlik kuvvetlerine bağlı sınır kontrol noktasını tarumar etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik konseyini olağanüstü olarak topladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Bu rutin bir toplantı değil.' dedi.
OHAL İLAN EDİLDİ
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yaşanan patlamalar ve kargaşa nedeniyle OHAL ilan edildi. Ukrayna'nın Donbas'ı işgal etmek için ordusunu görevlendirdiği iddia edilirken, Ukrayna bu iddiaları reddetti.
ABD VATANDAŞLARINI UYARDI
Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasına ramak kala ABD'den peş peşe açıklamalar geldi. ABD, Rusya'da terör saldırısı olabileceğini bildirdi, vatandaşlarını uyardı. Yine Ukrayna'daki ABD vatandaşlarının savaş riski nedeniyle ülkeyi terk etmesi istendi.
Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.
BM'DEN RUSYA'YA SERT TEPKİ
BM Genel Sekreteri Guterres, "Rusya'nın kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali ve BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsız olduğunu düşünüyorum." dedi.
BİDEN, PUTİN'İN ALDIĞI KARARI KINADI
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Putin'in aldığı kararı kınadı" ifadelerine yer verildi.