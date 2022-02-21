Son dakika: Putin operasyon talimatını verdi! Rus birlikleri Ukrayna’ya ilerliyor

Batı yanlısı medeniyet tercihi, Ukrayna halkı için herhangi bir şekilde iyi şartlar oluşturmadı. Rusya'ya karşı jeopolitik bir düşmanlık söz konusu. Rusya'dan Batı bankalarında çalışan milyarlarca dolar da ayrı bir konu. Bir takım radikaller ve milliyetçiler kültürel ve dinsel yakınlıktan dolayı gelen dostluğu istemiyorlardı. Aslında yöneticiler kendilerini seçen halka bu anlamda ihanet ettiler ve radikal bir takım politikalar benimsemeye başladılar.

Bunları destekleyen ılımlı kişiler güç kaybı yaşamaya başladılar. Radikaller hiçbir şekilde hukuki çerçevede kalmazlar. Bunlar giderek güçlendiler. Burada zayıflamış olan gücü daha da zayıflattılar.

"NATO DOĞRUDAN RUSYA'NIN KAPILARINA ULAŞMIŞ DURUMDA"

Radikaller insanlaırı korkutarak kullandılar. 2013'te bşir darbe de söz konusu oldu. Elimizdeki verilere göre; Kiev'de ABD günde 1 milyon dolar kullandı. Çok yüksek miktarlarda para muhalefet liderlerinin hesaplarına aktarıldı. Bu çatışmalarda çok sayıda insan hayatını kaybetti. Odessa'da insanlar canlı canlı yakıldı. NATO artık doğrudan Rusya'nın kapılarına ulaşmış durumda.

Her şartlı yaptırımları uygulayacaklar, bahane arıyorlar. Müzakereye hazırız ama taleplerimiz yerine getirilmeli. Donbas'ta gereken adımlar atılmadı, ölümler durmuyor. 2014 yılında olanı tekrar hatırlatmak isterim. Agresif milliyetçi hareketlerin neler yaptığını hatırlayalım."

Putin kararını verdi! Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı

RESMEN BAĞIMSIZLIKLARINI TANIDI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

OPERASYON EMRİ VERİLDİ! RUS BİRLİKLERİ DONBASS'A İLERLİYOR

Putin, kararnameyi imzalamasından kısa bir süre sonra Barış Gücü Operasyonlarının talimatını verdi. Rus zırhlı birlikleri de operasyon talimatının ardından Donbass bölgesine ilerlemeye başladı.

AB'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM TEHDİDİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söyledi. Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya'da güvenlik konseyi toplantısının henüz sona ermediği saatlerde konuşan Borrell, "Rusya Güvenlik Konseyi'nin görüşmelerini büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Nihai kararın henüz alınmadığını biliyoruz ve Putin'i uluslararası hukuka ve Minsk anlaşmalarına saygı duymaya çağırıyoruz ve ondan Lugansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımamasını bekliyoruz ve böyle bir karar vermesi durumunda güçlü bir birleşik cephe ile tepki vermeye hazırız." ifadelerini kullandı. İlhak durumunda ise bunun "mutlaka yaptırımları olacağını" belirten Borrell, "Eğer tanınma olursa, yaptırımları masaya koyacağım ve bakanlar karar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

DONBASS'TA HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass bölgesindeki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdığına dair kararnameyi imzalamasının ardından halk sokağa döküldü. Donbass'taki çok sayıda kişi, ellerinde Rusya bayrakları ve havai fişeklerle kutlama yaptı.