SON DAKİKA| Putin: Zelenskiy ile görüşmeye hazırım ancak Ukrayna’nın NATO’ya katılmasına karşıyız

Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Zelenskiy ile görüşmeye hazırım ancak Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşme şartı olarak, "Zelenskiy, Moskova'ya gelsin, görüşme burada gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.

Putin, ayrıca toplantının iyi hazırlanması gerektiğini belirtti.

Putin ek olarak şunları söyledi: "Her ülkenin kendi için güvenlik garantilerini seçebileceğini kabul ediyoruz. Ancak bu hem Rusya hem de Ukrayna için geçerli."

AYRINTILAR GELİYOR...