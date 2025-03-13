SON DAKİKA | Putin’den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da ateşkesten yana olduklarını söyleyerek, ateşkes halinde kontrol ve denetim konularının henüz netleşmediğini bildirdi.

Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor" dedi.