SON DAKİKA | Putin’den Budapeşte zirvesi açıklaması: Diyalog devam etmeli

ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebilmek amacıyla, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte'de bir araya gelebileceğini açıklamıştı. Ancak, Beyaz Saray'dan yapılan açıklama sonrası gözler Moskova'ya çevrilmişti.