SON DAKİKA | Putin’den flaş açıklama! 4 bin İran yanlısı savaşçı Tahran’a gitti

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye'de tüm yaşananlar Rusya'nın bir yenilgisi değil. Biz aslında hedefimize ulaştık. Rus üsleriyle ilgili durum değerlendirmesi yapacağız" açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Suriye'de kara kuvveti olmadığını, askeri varlığının bir hava kuvveti ve bir deniz üssüyle sınırlı olduğunu ifade etti. İran destekli güçler tarafından desteklenen on binlerce Suriye askerinin Halep ve diğer birçok bölgeden savaşmadan çekildiğini belirten Putin, Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'deki Hmeymim üssünden 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a tahliye ettiklerini açıkladı

Putin ayrıca, "ABD'nin yeni başkanı Trump'la bir gün görüşürsek eminim konuşacak şeylerimiz olur" ifadelerini kullandı.

Putin sözlerine şunları da ekledi: "NATO ülkelerinin hemen hepsi bizimle savaş halinde".

Putin tarih vermedi ancak Beşşar Esad ile kesinlikle görüşeceğini de aktardı.