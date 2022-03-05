SON DAKİKA: Putin’den ’sosyal medya’ misillemesi! Facebook ve Twitter’a erişim yasaklandı

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat tarihinde Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik 'özel askeri operasyon' başlattığını duyurmasının ardından başlayan gerilim artarak devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 10. gününde tüm şiddeti ile devam ederken, ABD, NATO, AB ve BM kanadından Rusya'nın doğrudan ekonomisini hedef alan yaptırımlar geldi. Rusya da Batı'nın 'yaptırım' hamlesine aynı şekilde karşılık verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada 'Rusya ile ilişkileri düzeltin' çağrısında bulunmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Putin'den flaş bir hamle daha geldi.