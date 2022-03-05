SON DAKİKA: Putin’den ’sosyal medya’ misillemesi! Facebook ve Twitter’a erişim yasaklandı

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat tarihinde Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik 'özel askeri operasyon' başlattığını duyurmasının ardından başlayan gerilim artarak devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 10. gününde tüm şiddeti ile devam ederken, ABD, NATO, AB ve BM kanadından Rusya'nın doğrudan ekonomisini hedef alan yaptırımlar geldi. Rusya da Batı'nın 'yaptırım' hamlesine aynı şekilde karşılık verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada 'Rusya ile ilişkileri düzeltin' çağrısında bulunmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Putin'den flaş bir hamle daha geldi.
KARARNAMEYİ İMZALADI: RUSYA'YA ZARAR VEREN FAALİYETLERDE BULUNAN YABANCILAR...
Putin, Rusya'ya zarar veren faaliyetlerde bulunan yabancıların mal varlığına el konulmasına dair kararnameye imza attı.
SAHTE HABER YAYANLARA HAPİS CEZASI
Putin ayrıca, Ukrayna savaşına ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzaladı.
Kasıtlı şekilde sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle, söz konusu haberlerin "önemli sonuçlar" yaratması halinde cezanın süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.
FACEBOOK VE TWİTTER'A ERİŞİM YASAĞI
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook'ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.
Facebook'un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Facebook'a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Rusya Başsavcılığının 24 Şubat'taki talebi üzerine twitter.com kaynaklarına erişimin Rusya Federasyonu'nda sınırlandığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede ayaklanma çağrıları, aşırılık yanlısı faaliyetler, yerleşik prosedüre aykırı olarak düzenlenen toplu etkinliklere katılım içeren sitelere erişimi kısıtlama prosedürünü düzenleyen bilgi, bilgi teknolojileri ve bilgi koruma ile ilgili kanun gereği sınırlama kararının alındığı ifade edildi.