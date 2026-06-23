SON DAKİKA | Putin'den "Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul'u işaret etti
Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "2022'de İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri temelinde Ukrayna ile görüşmelere hazırız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna ile 2022 yılında İstanbul'da yapılan görüşmelerde ortaya konulan esaslar temelinde barış müzakerelerine hazır olduğunu söyledi.
Putin, Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarının cephedeki durumu değiştiremeyeceğini savundu.
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