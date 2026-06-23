SON DAKİKA | Putin'den "Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul'u işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna ile 2022 yılında İstanbul'da yapılan görüşmelerde ortaya konulan esaslar temelinde barış müzakerelerine hazır olduğunu söyledi.

Putin, Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarının cephedeki durumu değiştiremeyeceğini savundu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör