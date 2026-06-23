  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • SON DAKİKA | Putin'den "Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul'u işaret etti

SON DAKİKA | Putin'den "Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul'u işaret etti

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "2022'de İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri temelinde Ukrayna ile görüşmelere hazırız" dedi.

SON DAKİKA | Putin’den Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız mesajı! İstanbul’u işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna ile 2022 yılında İstanbul'da yapılan görüşmelerde ortaya konulan esaslar temelinde barış müzakerelerine hazır olduğunu söyledi.

Putin, Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarının cephedeki durumu değiştiremeyeceğini savundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL #UKRAYNA #RUSYA #VLADİMİR PUTİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!