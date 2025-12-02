SON DAKİKA | Putin'den Ukrayna'ya tehdit, Avrupa'ya gözdağı: Savaş istiyorlarsa biz hazırız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de tankerlere yönelik saldırıların ardından açıklama yaptı. Putin, "Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." dedi, Rusya’nın Avrupa ülkeleriyle savaşmayı planlamadığını belirten Rus lider, ancak Avrupa ülkelerinin savaş başlatması halinde Rusya’nın savaşmaya hazır olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, (Karadeniz'de) tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek.
Rus lider Putin, "Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız" ifadelerini kullandı.
