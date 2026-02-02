Gündem
SON DAKİKA| Refah Sınır Kapısı açıldı
Son Dakika: Refah Sınır Kapısı iki taraflı olarak açıldı.
Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 10:33
Son Güncelleme: 02 Şubat 2026 10:36
#Refah Sınır Kapısı