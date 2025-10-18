SON DAKİKA | Refah Sınır Kapısı pazartesi açılıyor

Ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin İsrail hariç dış dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın ne zaman açılacağına ilişkin belirsizlik devam ederken dikkat çeken bir açıklama geldi.

Filistin'in Mısır Büyükelçisi, Refah Sınır Kapısı'nın 20 Ekim Pazartesi günü açılacağını söyledi. Büyükelçi, "Mısır'daki Filistinlilerin Gazze'ye girmesine izin verilecek." dedi.