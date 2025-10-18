SON DAKİKA | Refah Sınır Kapısı pazartesi açılıyor
Son dakika haberleri... Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 20 Ekim Pazartesi günü açılacağı bildirildi. Filistin'in Mısır Büyükelçisi tarafından yapılan açıklamada, "Mısır’daki Filistinlilerin Gazze’ye girmesine izin verilecek" ifadeleri kullanıldı.
Ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin İsrail hariç dış dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın ne zaman açılacağına ilişkin belirsizlik devam ederken dikkat çeken bir açıklama geldi.
Filistin'in Mısır Büyükelçisi, Refah Sınır Kapısı'nın 20 Ekim Pazartesi günü açılacağını söyledi. Büyükelçi, "Mısır'daki Filistinlilerin Gazze'ye girmesine izin verilecek." dedi.
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.