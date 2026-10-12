SON DAKİKA | Riyad'da art arda patlama sesleri

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıları sürüyor. Riyad'da yetkililer tarafından yapılan saldırı uyarısı sonrası 3 ayrı patlama sesi duyuldu.

SON DAKİKA | Riyad’da art arda patlama sesleri
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Yemen'deki İran destekli Husilerin bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı. Riyad'da saldırı uyarısı sonrası 3 ayrı patlama sesi duyuldu.

HAVALİMANI SALDIRISINDA 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Suudi Arabistan'da açıklanan bilançoya göre, cumartesi günü Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda farklı ülke vatandaşlarından 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Yaralılardan biri de daha sonra yaşamını yitirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada saldırıda bir Ürdün vatandaşının hayatını kaybettiğini, dört Ürdün vatandaşının da yaralandığını duyurmuştu.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#SUUDİ ARABİSTAN

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