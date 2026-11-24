Son dakika haberleri: Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'ın finans merkezinde yer alan kulelerden birinin saldırıya uğradığını ifade etti.

Saldırıya ilişkin detay vermeyen el-Maliki, "Finans merkezinin kulelerinden biri, korkakça bir terör saldırısının hedefi oldu. Saldırı bölgesinde ilgili makamlar tarafından inceleme yapılıyor" dedi.