SON DAKİKA| Riyad’daki Finans Merkezi hedef alındı
Son Dakika: Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Finans Merkezi’nde yer alan kulelerden biri Husi saldırısında hedef alındı.
Son dakika haberleri: Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'ın finans merkezinde yer alan kulelerden birinin saldırıya uğradığını ifade etti.
Saldırıya ilişkin detay vermeyen el-Maliki, "Finans merkezinin kulelerinden biri, korkakça bir terör saldırısının hedefi oldu. Saldırı bölgesinde ilgili makamlar tarafından inceleme yapılıyor" dedi.
DAHA ÖNCE DE BİR FİNANS MERKEZİ VURULMUŞTU
Yemen'deki Husiler, geçtiğimiz perşembe günü Riyad'ın en yüksek gökdeleni ve Suudi devlet varlık fonu olan Kamu Yatırım Fonu'nun genel merkezine saldırmıştı.
Suudi Arabistan Sivil Savunması, gökdelenin bazı katlarında ve yakındaki binalarda maddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı.