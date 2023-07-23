Son dakika | Rodos’ta mahsur kalan Türk vatandaşları tahliye edildi

Son dakika haberleri: 6 gündür alevlere teslim olan Yunanistan'ın Rodos Adası'nda mahsur kalan Türk vatandaşları tahliye edildi. Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali yapmış olduğu açıklamara tüm Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini ifade etti.

Yunanistan'da birçok noktada 6 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alınırken, Rodos Adası'ndaki yangının devam ettiği bildirildi. Yunan medyasına yansıyan haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios yaptığı açıklamada, içinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık binlerce kişinin deniz yoluyla tahliye edildiğini söyledi.

Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel teknenin katıldığını aktaran Artopios, tahliye edilenlerin yolcu gemileri, okul ve spor salonlarında konaklayacağını belirtildi.

Öte yandan Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi. Yetkililer, hava sıcaklığının bugün bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.

TÜRKİYE'DEN DE YARDIM GİTTİ

Yunanistan'a şu ana kadar Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina'ya varmıştı.

AÇIKLAMA GELDİ

Yunan itfaiyesinden yapılan günlük bilgilendirmede, Rodos adasındaki yangın nedeniyle 2 bin kişinin tahliye edildiği ifade edildi Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Rodos'taki yangın, çalışmalarımızı engelledi. Yangın Laerma yerleşiminin güneyine ulaştı ve kara ve hava kuvvetlerinin çabalarının yanı sıra iş makineleri ve hafriyatçıların çalışmalarına rağmen, Lardo'ya doğru ilerledi. Bu kapsamda Asklipio ve Kiotari'de ikamet edenlere tahliye emri verilmiştir. Tahliyeler sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olup 2 binden fazla kişinin deniz yoluyla kurtarıldığı tahmin edilmektedir" denildi.

YENİ SICAK HAVA DALGASI YOLDA

İtfaiye, yeni sıcak hava dalgasının yeni yangınların çıkma riskini artırdığını vurgulayarak, "Yeni sıcak hava dalgası, yangınların ortaya çıkması ve yayılması için tehlikeli koşullar yaratmaktadır. Yaşadığımız olağanüstü durumda, hepimizin dikkati gereklidir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Attika bölgesindeki Elefsis bölgesinde yangınla mücadeleyi sürdüren itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Miçotakis, "Elefsis Hava Üssü'nde, bu hafta çıkan yangınları söndürme konusunda özellikle zor olan görev hakkında bilgi aldım ve ekipler ve mühendislerle konuşma fırsatı buldum. Ülkemize sunduklarınız için teşekkür ederim" dedi.