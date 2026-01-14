SON DAKİKA| Trump’tan yeni Grönland tehdidi: Rusya ve Çin’e dikkat çeken mesaj! ‘Altın Kubbe için hayati önemde’

Trump ek olarak şunları söyledi: "Askeri açıdan ilk dönemimde büyük ölçüde inşa ettiğim ve şimdi yeni ve daha da yüksek bir seviyeye taşıdığım ABD'nin muazzam gücü olmadan, NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamazdı. Bunu onlar da biliyor, ben de biliyorum. Grönland, ABD'nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir."

Trump, "Biz yapmazsak, Rusya veya Çin yapacaktır ve bu olmamalı." dedi.

Danimarka hükümetiyle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden von der Leyen, "Ayrıca Grönlandlıların ihtiyaçlarını da dinliyoruz, çok yakın temas halindeyiz." diye konuştu.

"ARKTİK'İN GÜVENLİĞİ HİÇ ŞÜPHESİZ AB'NİN DE MESELESİ"

Von der Leyen, "Elbette, Arktik'in güvenliği, hiç şüphesiz AB'nin de meselesidir ve yıllardır Grönland ile ilişkilerimize yatırım yapıyoruz. Geçen yıl, tüm bunlar olmadan önce, (başkent) Nuuk'ta ofis açmak için oradaydım. Böylece Grönlandlılarla sürekli bir iletişim kanalımız var. Bir yatırım programımız var. Geçen yıldan beri etkileşimimizi artırdık, çalışmalarımızı hızlandırdık. Dolayısıyla AB ile Grönlandlılar arasında güçlü, iyi ve mevcut bir ilişki var." diye konuştu.

AB'nin sadece "sözlerle değil, eylemlerle de Grönland'ın yanında olduğunu" belirterek, "Grönlandlıların isteklerine ve çıkarlarına saygı duyduğumuzu ve bize güvenebileceklerini bilmeleri gerekiyor." mesajını verdi.