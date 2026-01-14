SON DAKİKA| Trump’tan yeni Grönland tehdidi: Rusya ve Çin’e dikkat çeken mesaj! ‘Altın Kubbe için hayati önemde’

  • Haberler
Son Dakika: ABD ile AB arasında Grönland gerilimi sürerken, Trump NATO’nun adanın alınmasına öncülük etmesini istedi. Aksi halde Rusya ya da Çin’in devreye gireceğini savunan Trump, “Güvenlik gerekçesiyle Grönland’a ihtiyacımız var. Altın Kubbe için hayati” ifadelerini kullandı.

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump Truth Social sosyal medya hesabından, "Güvenlik gerekçesiyle Grönland'a ihtiyacımız var. İnşa ettiğimiz "Altın Kubbe" için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Trump, NATO'nun Grönland'ın alınmasına öncülük etmesini istedi aksi takdirde Rusya ve Çin'in öncülük edeceğini belirtti.

Trump, "Biz yapmazsak, Rusya veya Çin yapacaktır ve bu olmamalı." dedi.

Trump ek olarak şunları söyledi: "Askeri açıdan ilk dönemimde büyük ölçüde inşa ettiğim ve şimdi yeni ve daha da yüksek bir seviyeye taşıdığım ABD'nin muazzam gücü olmadan, NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamazdı. Bunu onlar da biliyor, ben de biliyorum. Grönland, ABD'nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir."

AB'DEN "GRÖNLAND NATO'NUN PARÇASI" UYARISI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidini değerlendiren von der Leyen, "Grönland halkına aittir. Dolayısıyla Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar vermek yalnızca onlara aittir." dedi.

Danimarka hükümetiyle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden von der Leyen, "Ayrıca Grönlandlıların ihtiyaçlarını da dinliyoruz, çok yakın temas halindeyiz." diye konuştu.

Grönland'ın NATO'nun parçası olduğuna dikkati çeken von der Leyen, NATO'nun temel prensibinin kolektif güvenlik olduğuna vurgu yaptı.

"ARKTİK'İN GÜVENLİĞİ HİÇ ŞÜPHESİZ AB'NİN DE MESELESİ"

Von der Leyen, "Elbette, Arktik'in güvenliği, hiç şüphesiz AB'nin de meselesidir ve yıllardır Grönland ile ilişkilerimize yatırım yapıyoruz. Geçen yıl, tüm bunlar olmadan önce, (başkent) Nuuk'ta ofis açmak için oradaydım. Böylece Grönlandlılarla sürekli bir iletişim kanalımız var. Bir yatırım programımız var. Geçen yıldan beri etkileşimimizi artırdık, çalışmalarımızı hızlandırdık. Dolayısıyla AB ile Grönlandlılar arasında güçlü, iyi ve mevcut bir ilişki var." diye konuştu.

AB'nin sadece "sözlerle değil, eylemlerle de Grönland'ın yanında olduğunu" belirterek, "Grönlandlıların isteklerine ve çıkarlarına saygı duyduğumuzu ve bize güvenebileceklerini bilmeleri gerekiyor." mesajını verdi.

"TEK TARAFLI EYLEMLER NATO'NUN VARLIĞINI TEHLİKEYE ATAR"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Die Zeit gazetesi için kaleme aldığı yazısında ABD'nin Grönland'a yönelik tehditlerini ve ilhak çabalarına tepki gösterdi. Böyle bir adımın uluslararası hukuku ihlal edeceğine ve NATO'ya zarar vereceğine vurgu yapan Pistorius, "ABD hükümeti, Arktik ve Kuzey Atlantik'in ortak savunulmasının ABD'nin meşru çıkarlarına hizmet ettiğini kabul etmelidir. Tek taraflı eylemler ve tek başına hareket etmek en kötü alternatiftir ve bu durum NATO'nun varlığını tehlikeye atar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Arktik'teki baskın rolüne ve hızla büyüyen Çin donanmasının Kuzey Atlantik'teki güvenliği tehdit ettiğine dikkat çeken Pistorius, "Washington için bu tehditlere sürdürülebilir bir yanıt, uluslararası iş birliğinin temel ilkelerini ciddi şekilde ihlal ederek Grönland'ı ilhak etmekten ibaret olamaz" dedi.

"DANİMARKA'NIN PARÇASIYIZ VE SATILIK DEĞİLİZ"

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kopenhag'da ortak basın toplantısı düzenledi. NATO'nun desteğini arkalarında hissettiklerini belirten Nielsen, "Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz. Herkesin anlaması gereken bir durum var: Grönland, ABD'ye ait olmayacak, ABD tarafından yönetilmeyecek ve ABD'nin bir parçası olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bir tercih yapma zorunluluğuyla karşılaşsalar bile rotalarının yine Krallık, Avrupa Birliği (AB) ve NATO olacağını dile getiren Nielsen, dayanışma içinde hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

ABD ile ilişkilerde çalkantılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Danimarka Başbakanı Frederiksen ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ısrarlı taleplerine tepki gösterdi. Konunun sadece Danimarka'yı değil tüm Krallığı bağladığını vurgulayan Frederiksen, "Sınırlar zorla değiştirilemez. Başka bir halkı satın alamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'deki temaslarda Danimarka ve Grönland'ın omuz omuza bir duruş sergileyeceğini kaydeden Frederiksen, "Diyalog ve iş birliği istiyoruz. Çatışma arayışında değiliz. Ancak mesajımız açık: Grönland satılık değil" ifadelerini kullandı.