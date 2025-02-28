SON DAKİKA | Rusya ABD’ye ilk büyükelçiyi atadı!

Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Rusya, Alexander Darchiyev'in ABD büyükelçisi olarak atanması konusunda ABD'den onay aldı. Bakanlık, Darchiyev'in yakında Washington'a gı̇deceğini belirtti.

Darchiyev, İstanbul'daki toplantıda Rus heyetine başkanlık etmişti.

İSTANBUL GÖRÜŞMESİ MEYVESİNİ VERİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, heyetler arası görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ABD heyetine Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'ın, Rus heyetine de Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Bölümü Direktörü Büyükelçi Aleksandr Darchiyev'in başkanlık ettiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un karşılıklı diplomatik temsilciliklerin işleyişlerini etkileyen meselelerde görüşmelere başlama konusunda vardıkları mutabakat kapsamında iki ülke heyetlerinin 27 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geldikleri kaydedildi. Görüşmede ABD heyetinin, bankacılık hizmetlerine ve sözleşme kapsamında yürütülen hizmetlere erişimle ilgili endişelerini ve Moskova Büyükelçiliği'nde sürekli ve sürdürülebilir düzeyde personelin görevli bulundurulmasına duyulan ihtiyacı ilettiği aktarılan açıklamada, "Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz konusu alanlarda diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir. Müsteşar Yardımcısı Coulter ve Büyükelçi Darchiyev, belirlenecek tarihte ve yerde, belirlenecek heyet temsilcileriyle yakın bir zamanda aynı konuları ele almak üzere bu toplantının devamı niteliğinde bir toplantının gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmıştır" ifadelerini kullanıldı.