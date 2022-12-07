Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin’den flaş nükleer savaş açıklaması

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir açıklama geldi.
"NÜKLEER SAVAŞ TEHDİDİ BÜYÜYOR"
Nükleer savaş tehdidinin büyüdüğüne dikkat çeken Putin, "Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Rusya hava üslerini vurulmasına ilişkin ABD tarafından Ukrayna kanadına flaş bir uyarı gelmişti.
Basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna ordusunun Rusya'nın batısındaki bir hava üssüne saldırı düzenlemesine ilişkin bir soruya, ABD'nin ve dünyanın Ukrayna'ya sadece kendi topraklarını ve egemenliğini koruması ve kendisini Rusya'ya karşı savunması için silah desteği verdiğini belirtti.
ABD'DEN UKRAYNA'YA UYARI: "BUNUN İÇİN SİLAH VERMEDİK"
Price, "Ukrayna'ya Rusya topraklarında kullanması için silah vermedik. Bunların savunma amaçlı tedarikler olduğunu açıkça beyan ettik. Başkan da daha önce açık bir şekilde ifade etti.
Ukrayna'ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz. Ukrayna'nın sınırları dışında saldırılar düzenlemesini de teşvik etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna'nın son günlerde Rusya'nın batısında üç hava üssünü insansız hava araçları ile hedef aldığı bilgisi medyada yer almıştı.