Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Minsk Barış Anlaşması artık yok

Son dakika haberi... Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz savaş boyutuna gelirken, açıklamalar ve gelişmeler peş peşe geldi. Liderler yaptıkları açıklamalar ile Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını bildirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptırımlara karşı doğal gaz kozunu kullandı.
Son olarak NATO Genel Sekreteri yaptığı açıklamada Rusya'yı diplomasiye davet etti ve olası bir işgal durumunda ağır bedel ödeteceklerini vurguladı. Bu sıralarda Putin ise yaptığı açıklamalarda önemli ifadelere yer verdi.
Son dakika: Rusya lideri Putin dünyaya duyurdu! Minsk Anlaşmasını yok saydılar | Video
İşte Putin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"İki bölge halklarının iradesi kabul edilmeli. Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi konusu etrafında görüşülen konular bunlar. Bütün yetkililer, NATO'nun genişlenmesi ile ilgili konuları ele almalı ve daha fazla gerçekçi tutum takınmalı. Ortaklarımız Ukrayna'nın daha fazla silahlanmasına yol açarsa başka bir süreç söz konusu. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit.
Minsk sürecini Ukrayna öldürdü. Minsk anlaşmalarının artık geçerliliği yok. Donetsk ve Luhansk'ı tanıdık. Ukrayna nükleer yetkinliğe sahip, dolayısıyla oldukça kolay biçimde nükleer silah edinebilirler. Bununla ilgili okulları vardı. Birçok Sovyet imkanı söz konusu orada. Şayet gerek duyarsak askerlerimizi Donbas'ta kullanırız."