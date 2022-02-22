Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Minsk Barış Anlaşması artık yok

İşte Putin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İki bölge halklarının iradesi kabul edilmeli. Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi konusu etrafında görüşülen konular bunlar. Bütün yetkililer, NATO'nun genişlenmesi ile ilgili konuları ele almalı ve daha fazla gerçekçi tutum takınmalı. Ortaklarımız Ukrayna'nın daha fazla silahlanmasına yol açarsa başka bir süreç söz konusu. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit.