Son Dakika | Rusya lideri Putin’den flaş açıklama: Her şey tam da istediğimiz gibi ilerliyor

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşı neredeyse 1 yıldır devam ediyor. Russia-1 kanalına konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'da gerçekeleştiriken özel askeri operasyonun dinamiklerinin olumlu ilerlediğini ifade etti.

"HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ"

Putin, "Dinamikler olumlu. Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay'ın planı çerçevesinde işliyor" ifadelerine yer verdi. Putin, ayrıca savaşçılarının muharebelerde aldıkları sonuçlarla kendilerini bir kereden çok daha fazla memnun edeceğinin altını çizdi.

DNİPRO KENTİ'NDE 18 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın Dnipro kentinde Rusya'nın düzenlediği füze saldırısı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına devam ederken, can kaybının artmasından endişe duyuluyor.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rusya'nın saldırısında dokuz katlı bir apartman vuruldu. Füzenin çarpmasıyla binanın ikinci katından dokuzuncu katına kadar ağır hasar oluştu. Onlarca insan kurtarıldı, aralarında çocuklar da var. Enkaz temizleme çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kaç kişi var henüz bilinmiyor. Maalesef ölü sayısı her saat artıyor" dedi.