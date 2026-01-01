SON DAKİKA | Rusya: Ukrayna saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika: Rus yetkililer, perşembe günü yaptığı açıklamada, yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir otel ve kafeye Ukrayna insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda en az 24 kişinin öldüğünü ve 50'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Yetkililer, saldırının Rusya kontrolündeki Kırım yarımadasına yakın bir sahil köyü olan Horli'de gerçekleştiğini belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR...