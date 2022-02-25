SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında ikinci gün! Rus savaş uçağı sivilleri vurdu: İşte saniye saniye o an...

Rusya-Ukrayna savaşı ikinci gününde de tüm şiddeti ile devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel operasyon talimatı ile başlayan operasyon Donbass'ın ardından Kiev, Odessa ve Lyiv'e de yayıldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev Rus savaş jetleri tarafından aralıksız bombalanıyor. Kiev yakınlarındaki patlamalar ve saldırı anları da kameralara yansıyor. Sivillerin Rus savaş uçağı tarafından hedef alındığı yeni bir görüntü ortaya çıktı.
RUS SAVAŞ JETİ SİVİLLERİ HEDEF ALDI: İŞTE O AN
Rusya savaş jetinin Kiev yakınlarında sivillerin bulunduğu bir noktayı hedef aldığı anlar kaydedildi. Saldırıdan saklanan vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde Rus savaş jetinin alçak uçuş yaptığı ve füzeyi bıraktığı görülüyor. Patlama ile birlikte cep telefonunun görüntüsü yok oluyor, çığlık sesleri duyuluyor.
"ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ VAR"
Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, açıklamasında, "Rus uçakları ve Grad roketatarları tarafından Ukraynalıların üstüne ateş açılan çok sayıda görüntü var. Harekete geçme zamanı. Rusya'nın SWIFT ile bağlantısını kesin" ifadelerini kullandı.
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