SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında ikinci gün! Rus savaş uçağı sivilleri vurdu: İşte saniye saniye o an...

Rusya-Ukrayna savaşı ikinci gününde de tüm şiddeti ile devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel operasyon talimatı ile başlayan operasyon Donbass'ın ardından Kiev, Odessa ve Lyiv'e de yayıldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev Rus savaş jetleri tarafından aralıksız bombalanıyor. Kiev yakınlarındaki patlamalar ve saldırı anları da kameralara yansıyor. Sivillerin Rus savaş uçağı tarafından hedef alındığı yeni bir görüntü ortaya çıktı.