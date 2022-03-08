SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında Kiev düşerse her şey bitecek mi? Avrupa’da etkisi derin olur! Bir sonraki adım...

"SEMBOLİK BİR TAVIR OLARAK GÖRMEMİZ GEREKİYOR"

SETA Brüksel Koordinatörü Prof.Dr. Talha Köse, AB'nin Karadeniz'deki 3 ülke ile ilgili adımını değerlendirdi. Köse, "AB'ye alma işi bir anda olacak bir şey değil. Ancak başvuruyu değerlendirmeye alırlar. Onun da kendi içinde bir sürü prosedürü var. Bunu biraz daha sembolik tavır olarak görmemiz gerekiyor." dedi.

"BATI'YI DESTEKLEYEN AKTÖRLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ATILMIŞ BİR ADIM"

Köse sözlerini şöyle sürdürdü:

Ukrayna'nın 2014'teki meydan olayları yeni seçilen Victor Yanukovic'in AB başvurusunu geri çekmesi sonrası ortaya çıktı. Sonra Kırım ve Donbass'a Rusya'nın müdahalesi ortaya çıktı. Sonrasında Başkan görevi bırakmak durumunda kaldı. Dolayısıyla AB'nin bu tavrı yeni adayları sahiplenmesi gibi görünüyor. Bu ülkeler içinde farklı farklı siyasi ve toplumsal düşüncelerde gruplar var. Bir kısmı Rusya'ya yakın, bir kısmı da Batı'ya yakın aktörler. Bunların da NATO ve AB'ye üyelik konusunda destekleri var. Kendi içlerinde bölünmüş gibiler. Biraz bu ülkelerin içindeki Batıcı aktörleri güçlendirmek için atılmış bir adım gibi görünüyor.