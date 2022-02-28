SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında ’müzakere’ zamanı! Artık dakikalar kaldı! Dünyanın gözü Belarus’ta! Açıklamalar peş peşe geldi...

BELARUS: HER ŞEY HAZIR, HEYETLERİ BEKLİYORUZ

Rusya ile Ukrayna görüşmesine ev sahipliği yapacak olan Belarus'tan açıklama geldi. Belarus Dışişleri Bakanlığı, heyetlerin görüşmesi için her şeyin hazır olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" denildi.