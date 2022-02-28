SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında ’müzakere’ zamanı! Artık dakikalar kaldı! Dünyanın gözü Belarus’ta! Açıklamalar peş peşe geldi...

Rusya Ukrayna savaşında 'Ateşkes' umudu doğdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'in müzakere çağrısına Rusya'dan olumlu yanıt geldi. Zelenskiy, önkoşulsuz bir görüşmeyi kabul ettiklerini ifade etti. Belarus'un sınır noktası Gomel'de yapılacak müzakere için Rusya ve Ukrayna heyeti yola çıktı. Kritik toplantı saatler 12.00'yi gösterirken başlayacak. Rusya ve Ukrayna heyetlerinden görüşme öncesi son dakika açıklamaları da geldi.
Ukrayna heyeti müzakerelerin yapılacağı Belarus sınırına ulaştı
RUSYA İLE UKRAYNA BELARUS'TA MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ YAPACAK
Rusya ile Ukrayna arasında müzakere görüşmeleri yapılacak. Görüşmeler 12.00'de başlayacak. Dünyanın gözünü çevirdiği toplantı Belarus'un sınır noktası Gomel'de yapılacak.
BELARUS: HER ŞEY HAZIR, HEYETLERİ BEKLİYORUZ
Rusya ile Ukrayna görüşmesine ev sahipliği yapacak olan Belarus'tan açıklama geldi. Belarus Dışişleri Bakanlığı, heyetlerin görüşmesi için her şeyin hazır olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" denildi.
İLK FOTOĞRAF GELDİ
Belarus Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamanın ardından müzakerenin yapılacağı salondan fotoğraf paylaştı. Salonda 3 ülkenin bayrağı yer alırken, masada kağıt ve kalem bulunuyor.
RUS HEYETTEN AÇIKLAMA
Rus heyet görüşme öncesi ilk açıklamasını yaptı. Uzlaşmacı bir tutum sergileyen heyet, "En kısa sürede anlaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
BİR AÇIKLAMA DA UKRAYNA HEYETİNDEN
Ukrayana heyeti de Rus heyetin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, görüşmelerin 12.00'de başlayacağına vurgu yapıldı, Polonya üzerinden bölgeye gidildiği bildirildi.
UKRAYNA HEYETİ GÜVENLİK GEREKÇESİ İLE POLONYA ÜZERİNDEN GİDİYOR
Ukrayna heyeti, Belarus sınırında yapılacak görüşme için Polonya üzerinden bölgeye geçti. Heyeti, Polonya'ya ait bir helikopter bölgeye götürüyor.
ZELESNKİY İSTANBUL'U İSTEMİŞTİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, ilk yaptığı açıklamada Rusya ile müzakerelerin tarafsız bir ülkede yapılmasını istedi. Zelenskiy, İstanbul, Bakü ve Varşova önerisinde bulunmuştu. Sonra ise Belarus sınırındaki görüşme kabul edildi.