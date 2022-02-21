SON DAKİKA: Rusya Ukrayna sınırında yüzlerce askerini unuttu! Aç ve susuz kaldılar...

Rusya Ukrayna krizi savaşa evrilirken, ilginç bir haber sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Rusya'nın, Ukrayna sınırında yüzlerce askerini unuttuğunu ortaya çıktı. Sosyal medyada viral olan fotoğraflarda askerlerin tren istasyonunda sefalet içinde kaldığı görülüyor. Ukrayna sınırının yanı başında aç ve susuz kalan askerlere bölge sakinleri yiyecek verdi.
RUSYA-UKRAYNA KRİZİ TIRMANIYOR
Rusya-Ukrayna krizi giderek şiddetleniyor. Tansiyonun düşmesi beklenirken, tansiyon giderek daha da artıyor. Rusya, sınır ihlali yapan Ukrayna askerlerini ve askeri araçlarını vurduğunu açıklarken, Ukrayna bu iddiayı yalanladı. Moskova'dan yapılan bir başka açıklamada ise Ukrayna'nın havan topu ile sınırdaki bir kontrol noktasını vurduğu ifade edildi.
RUSYA UKRAYNA SINIRINDA YÜZLERCE ASKERİNİ UNUTTU
Rusya, Ukrayna sınırına götürdüğü askerlerinin bir kısmını geri çekmeyi unuttu. Askerler Ukrayna sınırına kuş uçumu 14 KM mesafede bulunan Veselaya Lopan kasabasındaki Dolbino tren istasyonunda sefaleti yaşadı.
AÇ VE SUSUZ KALDILAR
Tren istasyonunda sıkış sıkış bir şekilde yatan askerlerin fotoğrafları sosyal medyada viral oldu. Askerlerin aç ve susuz kaldığı, bölge halkının yemek verdiği öğrenildi.
RUS MEDYASI DA YAZDI
Rus medyası, tren istasyonuna getirildikten sonra subaylar tarafından terk edilen askerlerin 'unutulduğunu' yazdı. İstasyondaki askerler pazar akşamı Rus ordusu tarafından başka bir bölgeye taşındı.