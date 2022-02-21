SON DAKİKA: Rusya Ukrayna sınırında yüzlerce askerini unuttu! Aç ve susuz kaldılar...

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ TIRMANIYOR

Rusya-Ukrayna krizi giderek şiddetleniyor. Tansiyonun düşmesi beklenirken, tansiyon giderek daha da artıyor. Rusya, sınır ihlali yapan Ukrayna askerlerini ve askeri araçlarını vurduğunu açıklarken, Ukrayna bu iddiayı yalanladı. Moskova'dan yapılan bir başka açıklamada ise Ukrayna'nın havan topu ile sınırdaki bir kontrol noktasını vurduğu ifade edildi.