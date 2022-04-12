Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya yanlısı olmakla eleştiriliyordu! Ukrayna ana muhalefet lideri Medvedçuk'a gözaltı şoku!
Giriş Tarihi: 12.4.2022 22:27

Son dakika: Rusya yanlısı olmakla eleştiriliyordu! Ukrayna ana muhalefet lideri Medvedçuk'a gözaltı şoku!

AA
Son dakika: Rusya yanlısı olmakla eleştiriliyordu! Ukrayna ana muhalefet lideri Medvedçuk’a gözaltı şoku!

Son dakika haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı.

Son dakika haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı.

Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı.

Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Rusya yanlısı olmakla eleştiriliyordu! Ukrayna ana muhalefet lideri Medvedçuk'a gözaltı şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA