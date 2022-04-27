SON DAKİKA | Rusya’dan flaş karar! Avam Kamarası’nın 287 üyesi hakkında yaptırım...

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin özellikle Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerine karşı aldığı yaptırım kararları ve "benzeri görülmemiş düşmanca eylemleriyle" bağlantılı olarak, İngiliz hükümetinin önemli kabine üyeleri ve bir dizi siyasetçiye karşı Rusya'ya giriş yasağı içeren yaptırım kararı alındığı bildirildi.