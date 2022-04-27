SON DAKİKA | Rusya’dan flaş karar! Avam Kamarası’nın 287 üyesi hakkında yaptırım...

Rusya, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı.
BORIS JOHNSON'DA YAPTIRIM LİSTESİNDE
Rusya geçtiğimiz haftalarda aralarında Boris Johnson'ın da olduğu 13 İngiliz üst düzey yönetici için yaptırım kararı almıştı.
Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin özellikle Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkililerine karşı aldığı yaptırım kararları ve "benzeri görülmemiş düşmanca eylemleriyle" bağlantılı olarak, İngiliz hükümetinin önemli kabine üyeleri ve bir dizi siyasetçiye karşı Rusya'ya giriş yasağı içeren yaptırım kararı alındığı bildirildi.