Son dakika | Başkan Erdoğan ile Putin görüşecek mi? Dünyanın gözü yine Türkiye’de: Rusya’dan flaş tahıl anlaşması açıklaması

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada tahıl krizi yaşanırken, Türkiye'nin bu süreçte yaptığı ara buluculuk çalışması tüm dünyada takdirle karşılandı. Konuyla ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşebileceğinden bahsedildi.