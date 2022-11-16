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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan ile Putin görüşecek mi? Dünyanın gözü yine Türkiye'de: Rusya'dan flaş tahıl anlaşması açıklaması
Giriş Tarihi: 16.11.2022 12:59 Son Güncelleme: 16.11.2022 13:21

Son dakika | Başkan Erdoğan ile Putin görüşecek mi? Dünyanın gözü yine Türkiye'de: Rusya'dan flaş tahıl anlaşması açıklaması

Son dakika | Başkan Erdoğan ile Putin görüşecek mi? Dünyanın gözü yine Türkiye’de: Rusya’dan flaş tahıl anlaşması açıklaması

Son dakika haberi: Rusya'dan tahıl sevkiyatı ile ilgili flaş açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "19 Kasım'da sonra erecek tahıl anlaşmasının yenilenmesi için zorlu çalışmalar devam ediyor. Eğer gerekli olur ise Erdoğan ile Putin tahıl anlaşması konusunda birkaç saat içinde koordine olabilirler" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada tahıl krizi yaşanırken, Türkiye'nin bu süreçte yaptığı ara buluculuk çalışması tüm dünyada takdirle karşılandı. Konuyla ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşebileceğinden bahsedildi.

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE KOORDİNE OLABİLİRLER"

Kremlin'in açıklamasında, "Tahıl anlaşmasının yenilenmesi için zorlu çalışmalar devam ediyor. Eğer gerekli olur ise Erdoğan ile Putin tahıl anlaşması konusunda birkaç saat içinde koordine olabilirler" sözlerine yer verildi.

ANLAŞMA 19 KASIM'DA SONA ERİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 19 Kasım'da süresi sona erecek tahıl anlaşmasına yönelik, "Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda oldukça yoğun bir çalışma yürütülüyor. Biliyorsunuz, esas olarak anlaşmanın Rus ürünlerinin dünya pazarına ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması kısmından bahsediyoruz. Oldukça yapıcı temaslar var. Sonuç için kalan günleri bekleyelim" dedi.

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Son dakika | Başkan Erdoğan ile Putin görüşecek mi? Dünyanın gözü yine Türkiye'de: Rusya'dan flaş tahıl anlaşması açıklaması
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