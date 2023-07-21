Son dakika | Rusya’dan tahıl koridoru açıklaması...

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ' Tahıl koridoru Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı için kullanıldı' denildi. Yeni bir ihracat rotası üzerinde çalışıldığını da belirtildi.

TÜRKİYE DEVREYE GİRİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın kararının ardından açıklama yapmış, Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuyu görüşeceğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konuyla alakalı temaslarda bulunmuştu.

Başkan Erdoğan, Körfez turu ve Karadeniz ziyareti dönüşünde de tahıl koridoru hakkında konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

"Savaş ortamında insanlığa hizmet eden bir uzlaşı sağlandı ve bunun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye dönüşte Sayın Putin ile görüşmelerimi gerçekleştireceğim. Öncelikle telefon diplomasisini kullanacağız. Sayın Putin'in ağustos ayında planlanan ziyareti de gerçekleşirse bu hususları tüm ayrıntısıyla görüşeceğiz. İnanıyorum ki süreç uzamadan, Karadeniz Tahıl Girişiminin devamını sağlayacağız."