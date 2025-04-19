SON DAKİKA | Kremlin’den flaş açıklama! Rusya ateşkesi duyurdu: Tüm saldırıları durduracağız!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya nedeniyle ateşkes ilan etti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya, 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracak.

Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile katıldığı televizyon programında "Bugünden Pazar gece yarısına kadar geçerli olmak üzere Rus tarafı, Ukrayna'ya Paskalya ateşkesi ilan ediyor" ifadelerini kullandı.