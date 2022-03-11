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Giriş Tarihi: 11.3.2022 17:38 Son Güncelleme: 11.3.2022 17:46

Son dakika: Rusya'dan yaptırımlara misilleme! Facebook ve Twitter'dan sonra...

AA
Son dakika: Rusya’dan yaptırımlara misilleme! Facebook ve Twitter’dan sonra...

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından ABD, AB ve NATO ülkeleri Moskova yönetiminin doğrudan ekonomisini hedef alan yaptırım kararlarını açıkladı. Rusya'dan ise Batı'nın yaptırımlarına karşılık gelmeye devam ediyor. Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, ülkede Instagram’a erişim engellendi. Rusya, daha önce de Facebook ve Twitter'a erişim engeli getirmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Moskova yönetimi, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı misilleme yaptı.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Instagram'da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, Rusya'da Instagram'a erişim engellenmiştir." ifadesine yer verildi.

Instagram'ın ana şirketi Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceklerini söylemişti.

FACEBOOK VE TWİTTER'A DA ERİŞİM ENGELLENDİ

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook'ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.

Facebook'un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Facebook'a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Rusya Başsavcılığının 24 Şubat'taki talebi üzerine twitter.com kaynaklarına erişimin Rusya Federasyonu'nda sınırlandığı bildirildi. Açıklamada, ülkede ayaklanma çağrıları, aşırılık yanlısı faaliyetler, yerleşik prosedüre aykırı olarak düzenlenen toplu etkinliklere katılım içeren sitelere erişimi kısıtlama prosedürünü düzenleyen bilgi, bilgi teknolojileri ve bilgi koruma ile ilgili kanun gereği sınırlama kararının alındığı ifade edildi.

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Son dakika: Rusya'dan yaptırımlara misilleme! Facebook ve Twitter'dan sonra...
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