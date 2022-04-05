Son dakika | Rusya’nın ’Buça yalanlamasına’ NATO’dan jet yanıt: Görülmemiş bir vahşet

SAVAŞ BÜYÜMEMELİ

Buça'da yaşananlarla ilgili de konuşan NATO genel sekreteri, Buça'da gördüklerimiz son derece korkunç. Ukrayna'ya desteğe rağmen bunu görüyoruz. Ukrayna başından beri NATO'nun bu desteği yeterli değil diyordu. NATO tarihin yanlış tarafında yer alıyor diyebilir misiniz? Bir diğer sorum da ilerde başka saldırıları nasıl engelleyeceksiniz" sorusuna Stoltenberg "Bu başkan Putin'in savaşı. O bu yaşanan ölümlerden yaralanmalardan sorumlu. Savaşın etkilerini her gün görüyoruz. Bizim sorumluluğumuz Ukrayna'yı desteklemek. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Ukrayna'ya destek ve teçhizat gönderiyoruz. Bu sayede artık daha büyük ve ilerdeler 2014'e göre. Bu NATO müttefiklerinin 8 yıldır sağladığı destek sayesinde gerçekleşti. Bizim eşi benzeri görülmemiş şekilde Putin'e yaptırım uygulamayız. İşte bu yüzden tarihin doğru tarafındayız. Çabalarımızı daha da artırdık yarın da bunu göreceksiniz. Desteklerimiz daha da artacak. NATO'nun bir sorumluluğu da bu çatışmanın daha da ilerlemesini engellemek. Eğer bu nükleer savaşa dönüşürsa daha fazla ölüm ve yıkım göreceğiz. Bu yüzden NATO olarak zor kararlar almaya çalışıyoruz. Ancak bunu öyle yapmalıyız ki savaşın daha da büyümesin engellememiz gerekiyor." dedi.

DONBAS PLANI

Stoltenberg ayrıca Rusya'nın çekilmediğini, güçlerini yeniden konumlandırdığını, saldırıların Donbas'ı ele geçirme amacıyla bu bölgede sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.