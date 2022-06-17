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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: SABAH'ın yayınladığı PKK skandalı sonrası İsveç geri adım attı! Flaş açıklama
Giriş Tarihi: 17.6.2022 22:25 Son Güncelleme: 17.6.2022 22:27

Son dakika: SABAH'ın yayınladığı PKK skandalı sonrası İsveç geri adım attı! Flaş açıklama

Son dakika: SABAH’ın yayınladığı PKK skandalı sonrası İsveç geri adım attı! Flaş açıklama

Son dakika haberler: SABAH'ın yayınladığı ve bizzat yerinde görüntülediği PKK skandalının Türkiye ve dünyada gündeme gelmesinin ardından İsveç'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Birçok kez terör örgütlerine sığınak olan İsveç'te bu kez NATO'da zor duruma düştüğü için Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve örgüte ait görsellerin, projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili önlemler alındığını duyurdu.

Son dakika haberler: İsveç Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve örgüte ait görsellerin, projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili önlemler alındığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç'in PKK'yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"NATO'YA GİRMEMİZİ ENGELLEMEK İSTİYORLAR!"

"Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor."

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah diplomatik polisle yaptığı görüşmede olayı doğruladığını söyledi.

BÜYÜKELÇİ AA'YA KONUŞTU: GÖRÜNTÜLER DOĞRU

Yunt, "Polis, Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'ndaki görüntüyü doğruladı. Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtılan görüntünün de büyük ihtimalle doğru olduğunu belirtti." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, projeksiyonla terör örgütüne ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

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Son dakika: SABAH'ın yayınladığı PKK skandalı sonrası İsveç geri adım attı! Flaş açıklama
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