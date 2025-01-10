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Giriş Tarihi: 10.1.2025 13:28 Son Güncelleme: 10.1.2025 13:34

SON DAKİKA | Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri: Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan tarihi Emevi Camii’nde Cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda biri çocuk en az 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirlendi.

SON DAKİKA | Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri: Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camii'nde Cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda biri çocuk en az 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA | Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var
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