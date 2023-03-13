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Giriş Tarihi: 13.3.2023 11:29 Son Güncelleme: 13.3.2023 11:42

Son dakika! Suriye ile normalleşmede kritik gün: Tarih ve yer belli oldu...

Son dakika haberi... Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı 15-16 Mart’ta Moskova’da yapılacak.

AA
Son dakika! Suriye ile normalleşmede kritik gün: Tarih ve yer belli oldu...

Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 15-16 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirilecek.

KRİTİK TARİH BELLİ OLDU

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantının tarihi belli oldu. 15-16 Mart'ta düzenlenecek toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.

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Son dakika! Suriye ile normalleşmede kritik gün: Tarih ve yer belli oldu...
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