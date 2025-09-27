SON DAKİKA... Suriye Esad hakkında tutuklama emri çıkardı

YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dera'da 2011 yılında başlayan olaylar, Suriye'deki halk hareketlerinin fitilini ateşlemişti. Öğrencilerin duvarlara rejim karşıtı yazılar yazması üzerine güvenlik güçleri gençleri gözaltına almış ve işkenceye maruz bırakmıştı. Bu durum halkın büyük tepkisini çekmiş, kitlesel protestolara yol açmıştı. Gösterilerin şiddetle bastırılması ise yüzlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olmuş, kısa süre içinde protestolar ülke geneline yayılmıştı. Başlangıçta reform talebiyle sokağa çıkan halkın tepkisi, kısa sürede rejimin devrilmesi talebine dönüşmüştü. Dera'daki söz konusu gelişmeler, yıllarca devam ederek Suriye'deki iç savaşın ve insani krizin başlangıcı olarak tarihe geçmişti.